В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан

В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан
В сауне отеля Албании обнаружили тела четырех российских граждан. Фото: Pixabay

Четыре российских туриста были найден в сауне отеля Албании мертвыми. Все произошло в селе Керрет неподалеку от города Дуррес. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

По предположению полицейских, обнаруженные люди задохнулись. Погибшими оказались двое мужчин, одному из которых было 37, а другому 60, и также две женщины 58-ми лет и 31-ого года. По предварительной информации, семья из отца, матери, дочки и ее мужа приехали в отпуск. Спустя час после прибытия в отель их нашли мертвыми.

Погибших обнаружил администратор, сообщавший о готовности напитков и фруктов. Полиция проинформировала о случившемся посольство России. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 16 октября, на юге Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате происшествия пострадало около семи российских туристов

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