Семеро туристов из России пострадали в результате ДТП в Анталье

В субботу, 16 октября, на юге Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь российских туристов, сообщает местное агентство Demiroren.

Дорожный инцидент случился в районе Манавгата в провинции Анталья.

Пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, авария произошла из-за плохих погодных условий, в результате чего водитель не справился с управлением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева.