Скорая помощь потребовалась мотоциклисту после ДТП с легковушкой на перекрестке Просвещения и Брянцева

Дорожный инцидент случился 14 октября на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Дорожный инцидент случился 14 октября на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Накануне в Калининском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП.

Дорожный инцидент случился 14 октября на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева.

«ДТП с мото примерно в 13:00. пр. Просвещения/ул. Брянцева. Службы на месте. О состоянии мотоциклиста информации нет», — сообщили очевидцы в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «Вконтакте»

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

«Руки, ноги, целы. Но изрядно потрепанный», — рассказал пострадавший мотоциклист.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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