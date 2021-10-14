В Стрельне 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе

В Стрельне 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
Девушку сбили на "зебре". Фото: pixabay

Полиция Петродворцового района проводит проверку по факту автомобильной аварии, в которой пострадала 17-летняя девушка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ДТП произошло накануне в 16:20 у дома 43 по Санкт-Петербургскому шоссе. Ученица 11 класса переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка «Ниссан Ноут». За рулем находился 78-летний пенсионер из Петергофа.

В результате аварии девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого предплечья и левого бедра.

Полиция проводит проверку, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что BMW вылетел на тротуар и перевернулся на Московском проспекте.

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