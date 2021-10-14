BMW вылетел на тротуар и перевернулся на Московском проспекте

BMW вылетел на тротуар и перевернулся на Московском проспекте
Перевертыш на Московском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На Московском проспекте перевернулся легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился ночью в четверг, 14 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель BMW не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся. К счастью, из-за позднего времени суток на его пути никого не оказалось. Обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с двумя каршерингами произошло на Пулковском шоссе. Одна из легковушек выехала на газон, две другие остались стоять посреди проезжей части.

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