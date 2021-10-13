Массовое ДТП с двумя каршерингами произошло на Пулковском шоссе

ДТП на Пулковском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

ДТП на Пулковском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Ночь только началась, а в Петербурге произошло уже две аварии с участием каршеринговых авто. Водители арендованных авто устроили еще одно ДТП на Пулковском шоссе.

Дорожный инцидент случился ночью в четверг, 14 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«»Кашеры» работают по двое, левый ряд», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и две машины службы каршеринга. Одна из легковушек выехала на газон, две другие остались стоять посреди проезжей части. На дороге заметны осколки и детали транспортных средств.

Информации о причинах аварии и состоянии водителя не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг вылетел на газон и врезался в столб на Софийской.