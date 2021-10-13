Каршеринг вылетел на газон и врезался в столб на Софийской

ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Софийской улице. Водитель арендованного авто влетел в столб.

Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 14 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Каршеринг остановился в столбе», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машина вылетела на газон, передняя часть авто оказалась разбита.

Информации о причинах аварии и состоянии водителя не поступало.

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