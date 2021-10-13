Автоледи подбила машину Росгвардии на улице Есенина

Автоледи подбила машину Росгвардии на улице Есенина
Место ДТП на улице Есенина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На пересечении улицы Есенина и Поэтического бульвара произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина Росгвардии.

Дорожный инцидент случился вечером в среду, 13 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка не пропустила автомобиль росгвардии», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у служебного авто пострадала передняя часть, одна из фар оказалась разбита. Второй автомобиль отделался вмятиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с тремя машинами собрало пробку у «Московской».

дтп новости СПб росгвардия


 

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