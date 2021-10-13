ДТП с тремя машинами собрало пробку у «Московской»

ДТП у станции метро "Московская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

ДТП у станции метро "Московская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился в среду, 13 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, вечером у станции метрополитена «Московская» столкнулись сразу три автомобиля. Участники дорожно-транспортного происшествия заняли сразу два ряда.

Информации о причинах аварии и состоянии водителей не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Науки в Петербурге. Машина оказалась заметно повреждена, а вот второго участника на дороге очевидцы не застали.