ДТП с тремя машинами собрало пробку у «Московской»

ДТП с тремя машинами собрало пробку у &#171;Московской&#187;
ДТП у станции метро "Московская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился в среду, 13 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, вечером у станции метрополитена «Московская» столкнулись сразу три автомобиля. Участники дорожно-транспортного происшествия заняли сразу два ряда.

Информации о причинах аварии и состоянии водителей не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Науки в Петербурге. Машина оказалась заметно повреждена, а вот второго участника на дороге очевидцы не застали.

дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с тремя машинами собрало пробку у «Московской»
Экс-супруга Аршавина Казьмина съехала с детьми из особняка
В Петербурге могут ввести QR-коды для посещения мероприятий
СКА обыграл московское «Динамо» и поднялся на первое место ...
Путин сделал комплимент сотруднице CNBC
«Завершил аренду»: разбитый каршеринг заметили на проспекте Науки
На следующий год Петербурге мигрантов станет меньше
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус