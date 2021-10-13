«Завершил аренду»: разбитый каршеринг заметили на проспекте Науки

Очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Науки в Петербурге. Машина оказалась заметно повреждена, а вот второго участника на дороге очевидцы не застали.
Дорожный инцидент случился в среду, 13 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Каршеринг завершил аренду, ДПС и скорая на месте», — написал автор записи.
На кадрах видно, что передняя часть арендованного авто полностью разбита. Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг перевернулся на крышу на Суздальском шоссе.