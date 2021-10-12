Каршеринг перевернулся на крышу на Суздальском шоссе

На севере Петербурга в ночь на вторник произошла автомобильная авария с участием каршеринга.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Суздальского шоссе и дороги на Каменку. Автомобиль каршеринга в результате аварии перевернулся на крышу.

«Еще минус один делимобиль», — пишет свидетель аварии.

На месте происшествия, судя по опубликованным кадрам, работали спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Скорее всего, водителю каршеринга потребовалась помощь, информации о его состоянии на данный момент нет.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг «забрался» на миниатюрный Smart Маршала Захарова.