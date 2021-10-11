Каршеринг «забрался» на миниатюрный Smart Маршала Захарова

Каршеринг &#171;забрался&#187; на миниатюрный Smart Маршала Захарова
ДТП на улице Доблести. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло поздним вечером в Красносельском районе Петербурга. Дорогу не смогли поделить водители двух арендованных авто.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 11 октября, на пересечении улиц Маршала Захарова и Доблести. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что внедорожник Nissan заехал на миниатюрную машинку Smart. Неизвестно, каким образом водителю японской иномарки удалось совершить такой маневр. Машины заняли две полосы движения

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи встали из-за ДТП у станции метро «Пионерская».

дтп каршеринг новости СПб


 

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