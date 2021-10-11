Трамваи встали из-за ДТП у станции метро «Пионерская»

ДТП у станции метро "Пионерская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП у станции метро "Пионерская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У станции метро «Пионерская» произошло ДТП, в результате которого было остановлено движение трамваев.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 11 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На Коломяжском проспекте проезд затруднен, 25 маршрут троллейбуса встал, 50 пролазит», — написал автор записи.

На кадрах видно, что движение на участке оказалось затруднено. По предварительным данным, дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и бетономешалка.

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