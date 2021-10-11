Трамваи встали из-за ДТП у станции метро «Пионерская»

У станции метро «Пионерская» произошло ДТП, в результате которого было остановлено движение трамваев.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 11 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На Коломяжском проспекте проезд затруднен, 25 маршрут троллейбуса встал, 50 пролазит», — написал автор записи.
На кадрах видно, что движение на участке оказалось затруднено. По предварительным данным, дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и бетономешалка.
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