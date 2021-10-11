ГАЗель перевернулась после ДТП с легковушкой на Стачек

На пересечении проспекта Стачек и улицы Лени Голикова произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 11 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Тоже прилег», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе. Легковой автомобиль стоит поперек дороги, рядом опрокинута ГАЗель.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД Петербурга после ДТП перевернулась иномарка.