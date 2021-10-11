На КАД Петербурга после ДТП перевернулась иномарка

На КАД Петербурга после ДТП перевернулась иномарка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 11 октября, на севере кольцевой автодороги Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, на внешнем кольце КАД от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе лег на бок минивэн Peugeot.

«Пежо прилег на внешней стороне КАД от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что большая часть перевернувшейся иномарки оказалась на полосе безопасности, при этом передняя его часть перекрыла крайнюю правую полосу.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром на пересечении проспекта Металлистов и Пискарёвского проспекта произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

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