На проспекте Металлистов в ДТП пострадал водитель каршеринга

На проспекте Металлистов в ДТП пострадал водитель каршеринга
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 9 октября на пересечении проспекта Металлистов и Пискарёвского проспекта произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии оказалось повреждено ограждение.

«Лютый замес каршерингом и старым Опелем. Перекрёсток Металлистов и Пискаревки. Судя по видео, Опель по Металлистов решил пролететь на ранний красный через перекресток, а Каршеринг решил стартануть по свободном правому ряду на красно-желтый.», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадал водитель каршеринга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.

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