Дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской

Дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской
Место ДТП на Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении улиц Бабушкина и Крупской произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Киа намял бока новгородской Ауди», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у одной из машин появилась крупная вмятина на боковой части, вторая получила наибольшие повреждения – у иноарки полностью разбита передняя часть, вокруг авто разбросаны осколки и детали транспортного средства.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе.

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