Мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе

Мотоциклист &#171;залетел&#187; под грузовик на Волхонском шоссе
ДТП на Волхонском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Волхонском шоссе произошло ДТП с участием фуры и мотоцикла. Второй транспорт разлетелся на части.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в обед жестко убрался мот. Залетел под грузовик», — написал автор записи.

На кадрах видно, что двухколесный транспорт сильно пострадал – детали транспортного средства разлетелись по проезжей части, одно из колес оказалось вырвано.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под машину на Лиговском.

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Мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе
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