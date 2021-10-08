Мотоциклист «залетел» под грузовик на Волхонском шоссе

На Волхонском шоссе произошло ДТП с участием фуры и мотоцикла. Второй транспорт разлетелся на части.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 8 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня в обед жестко убрался мот. Залетел под грузовик», — написал автор записи.
На кадрах видно, что двухколесный транспорт сильно пострадал – детали транспортного средства разлетелись по проезжей части, одно из колес оказалось вырвано.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под машину на Лиговском.