Велосипедист попал под машину на Лиговском

В центре Петербурга в пятницу дорогу не поделили автомобиль такси и велосипедист. Последнему потребовалась медицинская помощь.

По сообщениям очевидцев, все произошло днем 8 октября на Лиговском проспекте. Автомобиль такси сбил молодого человека на велосипеде, ехавшего в попутном направлении. Велосипедист ехал в шлеме и сильно не пострадал.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ДПС. Велосипедисту оказали помощь. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель на «Жигулях», уходя от погони, попал в ДТП у Володарского моста. По словам очевидцев, водитель на «Жигулях» скрывался от сотрудников ДПС и врезался в машину. В результате пострадали еще три автомобиля.