Водитель на «Жигулях», уходя от погони, попал в ДТП у Володарского моста

Водитель на «Жигулях», уходя от погони, попал в ДТП у Володарского моста
Машина получила значительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге у Володарского Моста произошло ДТП. Инцидент случился накануне вечером.

По словам очевидцев, водитель на «Жигулях» скрывался от сотрудников ДПС и врезался в машину. В результате пострадали еще три автомобиля.

«Водитель на «Жигулях» скрываясь от полицейских, врезался в автомобиль, ожидающий сведение Володарского моста, тот от удара повредил еще три машины», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 8 октября на КАД в Петербурге произошло двойное ДТП. По словам очевидцев, Hyundai Solaris на полной скорости врезался в стоящие в среднем ряду машины.

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