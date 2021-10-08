Водитель на «Жигулях», уходя от погони, попал в ДТП у Володарского моста

В Петербурге у Володарского Моста произошло ДТП. Инцидент случился накануне вечером.

По словам очевидцев, водитель на «Жигулях» скрывался от сотрудников ДПС и врезался в машину. В результате пострадали еще три автомобиля.

«Водитель на «Жигулях» скрываясь от полицейских, врезался в автомобиль, ожидающий сведение Володарского моста, тот от удара повредил еще три машины», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 8 октября на КАД в Петербурге произошло двойное ДТП. По словам очевидцев, Hyundai Solaris на полной скорости врезался в стоящие в среднем ряду машины.