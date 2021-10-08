На петербургской КАД произошло двойное ДТП

Утром 8 октября на КАД в Петербурге произошло двойное ДТП.

По словам очевидцев, Hyundai Solaris на полной скорости врезался в стоящие в среднем ряду машины.

«Двойное ДТП на КАД после заезда с Заневки. В стоящие машины в среднем ряду на полной скорости влетел оранжевый «Солярис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Очевидно, «Солярис» объезжал кого-то в 3 ряду справа на второй. И, разумеется, не видел», — комментируют пользователи Сети.

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