Спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице

Спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Пожар в ангаре в Красногвардейском районе тушат более 100 спасателей, огонь удалось локализовать.

По данным пресс-службы петербургского главка МЧС, пожар в цельнометаллическом ангаре на Партизанской улице к настоящему моменту локализован. В 15:33 ранг пожара понизили с № 1-Бис до № 1.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, огонь полностью охватил ангар размером 20 на 40 метров.

На месте ЧП работают более 100 человек и 15 специальных машин.

Все случилось в четверг на Партизанской улице, 23/2. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины пожара к настоящему моменту неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Партизанской улице горит ангар: фоторепортаж Gazeta.SPb.

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