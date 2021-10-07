На Партизанской улице горит ангар: фоторепортаж Gazeta.SPb

На Партизанской улице горит ангар: фоторепортаж Gazeta.SPb
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Красногвардейском районе сотрудники МЧС тушат крупный пожар по повышенному рангу.

Об этом информирует пресс-служба петербургского ГУ МЧС. Все случилось на Партизанской улице, 23/2. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10.

Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

По указанному адресу загорелся цельнометаллический ангар размером 20 на 40 метров. Постройка горит по всей площади.

Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На месте ЧП работают 30 человек личного состава с привлечением шести единиц техники. В 14:18 ранг пожара повысили до второго номера.

Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Причины пожара к настоящему моменту неизвестны.

Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Ранг пожара повысили до второго номера. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина получил ожоги 82% тела после взрыва в квартире на Рябовском шоссе.

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