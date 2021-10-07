Мужчина получил ожоги 82% тела после взрыва в квартире на Рябовском шоссе

Кто будет нести ответственность за взрыв и тяжелые последствия для пострадавшего, неясно. Фото: ГРО "ПетербургГаз"

Кто будет нести ответственность за взрыв и тяжелые последствия для пострадавшего, неясно. Фото: ГРО "ПетербургГаз"

Днем в среду, 6 октября, в квартире дома №57 по Рябовскому шоссе произошел хлопок. Пока что специалисты считают, что это был взрыв бытового газа. В происшествии пострадал мужчина, который оказался рядом с эпицентром взрыва.

Известно, что избежать травм петербуржцу, к сожалению, не удалось. Мужчина получил серьезные ожоги — повреждено 82% тела. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, пациента поместили в противошумовую операционную ожогового центра. Об этом глава отдела термических поражении НИИ имени Джанелидзе Евгений Зиновьев рассказал телеканалу 78.

Первыми на чрезвычайное происшествие обратили внимание местные жители: они увидели, что из окон квартиры идет дым, и обратились в экстренные службы. Взрыв спровоцировал пожар, который охватил 15-метровую кухню. Ликвидировать огонь удалось за полчаса, с этим справились 17 спасателей и четыре машины.

Точную причину и обстоятельства ЧП еще предстоит уточнить, но на данный момент, по мнению экспертов, хлопок газовоздушной смеси могло вызвать нарушение правил использования газового оборудования. Кто будет нести ответственность в таком случае, неизвестно. Возможно, вина ляжет на установщиков или поставщика коммунальных услуг.

Отметим, что по факту взрыва на Рябовском шоссе организована доследственная проверка городской прокуратурой. В деле также разбираются сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вечером того же дня на улице Шкапина в Адмиралтейском районе загорелся дом, находящийся на капремонте. Пламя распространилось всего на 6 квадратных метров, однако спасателям пришлось потратить 50 минут на ликвидацию огня.