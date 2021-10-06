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В Адмиралтейском районе загорелось здание, где идет капитальный ремонт. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе загорелось здание, где идет капитальный ремонт. Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу ГУ МЧС в 16:25 по московскому времени.

Возгорание произошло по адресу Адмиралтейский район, ул. Шкапина, дом 36-38-40. Помещение, где начался пожар имеет площадь 20 квадратных метров. Пламя успело распространиться на площадь 6 квадратных метров.

Огонь тушили почти 50 минут. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в ходе происшествия не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в квартире девятиэтажного дома в городе Тихвин случился пожар. В результате происшествия эвакуировали одного мужчину. Его госпитализировали. Информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт в десять часов вечера. К дому прибыли восемь спасателей 61 пожарной части на двух спецмашинах.

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