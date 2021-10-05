Пожар уничтожил комнату в многоквартирном доме в Тихвине

Пожар уничтожил комнату в многоквартирном доме в Тихвине
В результате пожара эвакуировали одного мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Накануне в квартире девятиэтажного дома в городе Тихвин случилось происшествие. Там случился пожар.

Информация о пожаре поступила на диспетчерский пульт в десять часов вечера. К дому прибыли восемь спасателей 61 пожарной части на двух спецмашинах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

На седьмом этаже девятиэтажного здания сгорела комната. В результате пожара эвакуировали одного мужчину. Его госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Петродворцовом районе. Пятого октября в половине одиннадцатого вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул.Красного Флота, д.20/41. Загорелась четырехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. В одиннадцать часов вечера огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал. Пожар тушили три спецмашины и 12 спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар происшествие тихвин


 

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