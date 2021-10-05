В Петербурге загорелась четырехкомнатная квартира

В Петербурге загорелась четырехкомнатная квартира
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Петродворцовом районе.

Сегодня, пятого октября в половине одиннадцатого вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул.Красного Флота, д.20/41. Загорелась четырехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В одиннадцать часов вечера огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар тушили три спецмашины и 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранним утром в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории яхт-клуба, в котором погиб один человек. По сообщению пресс-службы городского ГУ МЧС при разборе пожара обнаружен погибший. Горели две бытовки на территории яхт-клуба на набережной Мартынова в Петроградском районе. Пожар начался в 06:48, а в 07:14 был уже потушен. Пожар произошел на площади 24 квадратных метра.

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