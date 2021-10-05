В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший

В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший
В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший. Фото: pixabay

Ранним утром в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории яхт-клуба, в котором погиб один человек. По сообщению пресс-службы городского ГУ МЧС при разборе пожара был обнаружен погибший.

Возгорание произошло по адресу Петроградский район, наб. Мартынова, дом 92 в 06:48, а в 07:14 был уже устранен. Объектом, с которого начало распространяться пламя, стали две бытовки. Пожар произошел на площади 24 квадратных метра.

Чтобы ликвидировать пожар был привлечено 4 единицы техники, а также 20 человек личного состава от МЧС. Причина возгорания не известна. Информации о погибшем пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в воскресенье Днем на территории завода «Красный треугольник» опять произошел пожар. Огонь охватил скопившийся хлам на площади 10 «квадратов». Правозащитник Максим Шугалей возмутился бездействием властей в этой сложившейся ситуации — реставрация памятника архитектуры затягивается уже много лет.

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