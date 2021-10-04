«Отказываются учиться на своих ошибках»: Шугалей напомнил о трагедии «Невской мануфактуры» после пожара на заводе «Красный треугольник»

Пожары в "Красном треугольнике" происходят регулярно уже несколько лет. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожары в "Красном треугольнике" происходят регулярно уже несколько лет. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Днем в воскресенье на территории завода «Красный треугольник» снова произошел пожар. Огонь охватил скопившийся хлам на площади 10 «квадратов». Правозащитник Максим Шугалей возмутился бездействием властей в сложившейся ситуации — реставрация памятника архитектуры затягивается уже много лет.

По сведениям петербургского МЧС, информация о возгорании в «Красном треугольнике» поступила в 15:32, а уже в 15:51 пламя локализовали. На вызов отправили 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава, в происшествии, к счастью, никто не пострадал. Пожар начался в заброшенной части завода, где вспыхнул скопившийся мусор — площадь горения составила 10 квадратных метров.

«Власти Петербурга отказываются учиться на своих ошибках», — прокомментировал инцидент Шугалей, баллотировавшийся в ЗакС по одномандатному избирательному округу. Он заявил, что пожарные давно знают о «проблемном» объекте и выезжают на Обводный канал едва ли не каждый месяц. При том что реставрация затягивается, доступ на территорию завода открыт для всех желающих, включая тех, кто пренебрегает правилами безопасности, отметил правозащитник.

«Комитет по туризму постоянно публикует успехи Санкт-Петербурга в рейтингах, в которых наш город признается лидером внутреннего туризма – у нас самая высокая концентрация культурного наследия в России! Вот только объекты культурного наследия горят и разваливаются», — возмущается Шугалей.

Он добавил, что падение штукатурки, лепнины и даже балконов превратилось в обычное дело и уже не удивляет горожан, как и отсутствие системного подхода со стороны властей. «Вместо него ежегодные отговорки про нехватку средств на фоне крайне неэффективного управления городским имуществом», — подчеркивает правозащитник.

Шугалей напомнил о трагедии «Невской мануфактуры» — 12 апреля в историческом здании произошел крупнейший за последние 30 лет пожар. Возгорание площадью 10 тысяч кв. м унесло жизнь 30-летнего спасателя, с огнем боролись пять дней.

Впоследствии выяснилось, что на объекте регулярно выявляли нарушения противопожарной безопасности, которые владельцы предприятия систематически не устраняли. Сейчас против гендиректора «Невской мануфактуры» возбуждено два уголовных дела — оказание небезопасных услуг, повлекших смерть человека (ст. 238 УК РФ) и нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).

Случаи с обрушением фасадов в Петербурге тоже, к сожалению, не редкость — под ударом оказываются даже детские коляски. Ведомственные здания — и те не внушают доверия. Со здания Академии СК РФ, например, сыпется штукатурка. Горожане уже шутят, что в городе необходимо носить с собой «каску и ласты».