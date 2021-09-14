Сыпется штукатурка и повисла сетка: как выглядит здание Академии СК РФ

В Адмиралтейском районе Петербурга здание Академии Следственного комитета Российской Федерации выглядет не совсем презентабельно. С фасадов сыпется штукатурка.

Как сообщается в телеграмм-канале «Аварийный Петербург» 14 сентября, помимо того, что на набережной реки Мойки дома, № 96 стены здания «потрепались», вид также портит защитная сетка зеленого цвета, которая небрежно повисла на фасаде Академии.

Кроме этого, вдоль набережной реки лежат дорожные знаки. Их повалил штормовой ветер, бушующий в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге буйствует ветер. На Невском проспекте упали знак и стекло.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга поступила информация о пяти деревьях, поваленных ветром на дороги.