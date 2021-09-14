В Петербурге из-за шторма упало пять деревьев

В дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга поступила информация о пяти деревьях, поваленных ветром на дороги. Сейчас дорожные службы расчищают проезжую часть от упавших растений.

Деревья не выстояли стихии на набережной Приморском шоссе, д.47, реки Фонтанки, д.1, ул. Бабушкина, д.47, Краснопутиловской ул., д.71 и в Виленском пер. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Известно, что поваленных деревьев будет больше. Комитет продолжает мониторить ситуацию. Будет регулярно поступать новая информация.

Напомним, в Северной столице объявлено штормовое предупреждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».