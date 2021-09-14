В Петербурге бушует ветер: на Невском упали знак и стекло

В Петербурге бушует ветер: на Невском упали знак и стекло
Со вчерашнего вечера в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Фото: Gazeta.SPb

На Невском проспекте стихия обрушила дорожный знак стекло от рекламного стенда.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, из-за сильного ветра на Невском проспекте, 70 на дорогу упал один знаков дорожного движения. Затруднено движение по двум полосам.

Со вчерашнего вечера в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Фото: Gazeta.SPb

Со вчерашнего вечера в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Ветер повалил уже как минимум пять деревьев на дорогах.

Там же, на Невском на тротуаре лежит стекло от рекламного стенда.

Со вчерашнего вечера в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Фото: Gazeta.SPb
Со вчерашнего вечера в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Фото: Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга поступила информация о пяти деревьях, поваленных ветром на дороги.

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