АО «Невская мануфактура» оштрафовали на 1 млн за поврежденные пожаром исторические объекты

В среду, 15 сентября, Невский районный суд Санкт-Петербург рассмотрел административный иск к АО «Невская мануфактура» по факту повреждения исторических объектов в результате пожара и постановил оштрафовать организацию на 1 млн рублей.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, предприятие признали виновным в нанесении ущерба исторической постройки.

Согласно материалам дела, главный производственный корпус с водонапорной башней, входящий в комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» (ныне — территория промышленного комплекса «Невская мануфактура»), признан частью объекта культурного наследия регионального значения. Владельцем объекта, как свидетельствуют выписки из ЕГРН, является АО «Невская мануфактура».

В результате пожара обрушилась кровля и перекрытия корпуса, уничтожены оконные заполнения западного лицевого фасада. КГИОП расценил нанесенный памятнику вред как значительный — из-за ЧП утрачены исторические и культурные ценности и произошли необратимые изменения важных элементов.

Владельцев здания оповещали о необходимости обеспечивать защиту здания — поддерживать надлежащее технические, санитарное и противопожарное состояние, — однако избежать пожара не удалось. Теперь «Невской мануфактуре» придется выплатить 1 млн рублей штрафа.

Напомним, что трагедия на Октябрьской набережной произошла 12 апреля 2021 года. Пожар на территории завода стал самым крупным со времен возгорания в гостинице «Ленинград» в 1991 году. Огонь охватил 10 тысяч «квадратов», на тушение у спасателей ушло 5 дней. Жертвой ЧП стал 30-летний пожарный Илья Белецкий, а двое его коллег в критическом состоянии попали в больницу.

В отношении гендиректора «Невской мануфактуры» возбуждено два уголовных дела — оказание небезопасных услуг, повлекших смерть человека (ст. 238 УК РФ) и нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ).