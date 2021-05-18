Против гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры» завели еще одно уголовное дело

Месяц назад, 12 апреля, в Петербурге произошел самый крупный пожар со времен ЧП в гостинице «Ленинград» в 1991 году. Загорелась «Невская мануфактура» — и в случившемся обвиняют генерального директора.

Огонь охватил здание исторического предприятия «Невская мануфактура» 12 апреля, а окончательно ликвидировать пламя пожарным удалось лишь пять дней спустя. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, огонь перекинулся на два соседних здания, пришлось эвакуировать даже жильцов близлежащих домов. Кроме того, в пожаре погиб 30-летний спасатель Илья Белецкий. Еще двое его коллег получили сильнейшие ожоги и долгое время находились в критическом состоянии.

После ЧП следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках данного дела гендиректору фабрики и его заместителю предъявили обвинения, сейчас оба находятся в СИЗО.

Как выяснилось позднее, причиной столь масштабного пожара мог стать тот факт, что руководство «Невской мануфактуры» в течение семи лет не обеспечивало необходимую пожарную безопасность, игнорируя требований инспекций МЧС. Нарушения оказались фатальными: огонь практически полностью разрушил здание мануфактуры, которой присвоен статус объекта культурного наследия. 14 мая к производству по делу о гибели пожарного добавили еще одного уголовное дело — руководителей предприятия подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия (ст. 243.1).

Теперь директору предстоит ответить за преступное бездействие перед судом.

Напомним, что и власти, и общественность настаивают на реставрации исторического здания. Более того, профинансировать восстановление объекта вызвался собственник здания — один из акционеров АО «Невская мануфактура», Алексей Устаев. Он уже заказал концепцию и проект планировки известному в городе архитектурному бюро «Студия 44».