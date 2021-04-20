Суд и обещания собственника: что известно о судьбе сгоревшей «Невской мануфактуры»

Идет четвертый день, как удалось полностью ликвидировать горение на территории «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной. Собственник уже пообещал восстановить фабрику за свой счет. Смольный же решил перестраховаться и подал в суд, требуя вернуть зданию прежний вид. Причины не доверять владельцу у властей есть – несколько лет он игнорировал требования МЧС, которое указывало на нарушение противопожарной безопасности.

Ранее стало известно о том, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обратился с иском в суд, требуя восстановить здание «Невской Мануфактуры». Ведомство настаивает на том, чтобы работы были проведены в следующие четыре года. При этом в ведомстве отметили, что у собственника будет полгода после вступления решения суда в силу на то, чтобы провести противоаварийные работы.

Эксперты считают, что на восстановление «Невской мануфактуры» потребуется минимум пять лет. Такое мнение высказывал зампредседателя Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Специалист подчеркивал: на реставрацию понадобится пять лет – при хорошем исходе.

Несмотря на то, что здание полностью выгорело, восстановить его можно, поскольку большая часть стен сохранилась. Кононов также заметил: по его мнению, виноват собственник, который не думал о пожарной безопасности.

Сам собственник, к слову, уже пообещал восстановить здание. Один из акционеров комплекса, Алексей Устаев, направил официальное обращение губернатору Александру Беглову. Он отмечал, что концепцию и проект планировки уже заказали известному архитектурному бюро «Студия 44».

Насколько можно доверять собственнику и тому, что он неравнодушен к судьбе фабрики. По данным регионального управления МЧС, владелец в течение семи лет игнорировал требования ведомства. Как сообщал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, на объекте ежегодно выявляли неисправности в системе автоматического пожаротушения, также на предприятии отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, были и другие замечания.

Материалы проверок даже передавали в суд. Данные о нарушении правил пожарной безопасности на фабрике мировой суд получал еще в марте, но заседание было перенесено на апрель.