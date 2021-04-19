«Невскую мануфактуру» смогут восстановить через 5 лет

&#171;Невскую мануфактуру&#187; смогут восстановить через 5 лет
Кононов также заметил, что деревянные конструкции утрачены. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Стало известно, что сгоревшую «Невскую мануфактуру» можно восстановить минимум через 5 лет, сообщил Александр Кононов, зампредседателя Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он считает, что на полную реставрацию понадобится минимум 5 лет при хорошем исходе. Несмотря на то что здание полностью выгорело, оно подлежит восстановлению, потому что большинство стен сохранились. Кононов также заметил, что деревянные конструкции утрачены.

Он думает, что в произошедшем виноват собственник, который не думал о пожарной безопасности. Кононов считает, что это был не умышленный поджог.

Напомним, 12 апреля в загорелась «Невская мануфактура». Здание является объектом культурного наследия. Их тушили 4 дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на «Невской мануфактуре» окончательно ликвидировали.

мнение эксперта новости СПб пожар невской мануфактуры санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФСБ нашла более 220 единиц оружия в подпольных мастерских в 21 регионе
«Невскую мануфактуру» смогут восстановить через 5 лет
Станцию «Зенит» откроют 2 мая, но в тестовом режиме
В Ленобласти еще 90 человек подхватили коронавирус
В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 26 человек
В Петербурге коронавирус подхватили еще 692 человек
Лепнина свалилась на коляску с ребенком по вине работников Жилкомсервиса
Демонтаж гостиницы «Северная корона» продолжили на Петроградской стороне