«Невскую мануфактуру» смогут восстановить через 5 лет

Стало известно, что сгоревшую «Невскую мануфактуру» можно восстановить минимум через 5 лет, сообщил Александр Кононов, зампредседателя Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Он считает, что на полную реставрацию понадобится минимум 5 лет при хорошем исходе. Несмотря на то что здание полностью выгорело, оно подлежит восстановлению, потому что большинство стен сохранились. Кононов также заметил, что деревянные конструкции утрачены.

Он думает, что в произошедшем виноват собственник, который не думал о пожарной безопасности. Кононов считает, что это был не умышленный поджог.

Напомним, 12 апреля в загорелась «Невская мануфактура». Здание является объектом культурного наследия. Их тушили 4 дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на «Невской мануфактуре» окончательно ликвидировали.