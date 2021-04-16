Пожар на «Невской мануфактуре» окончательно ликвидировали

Пожар на «Невской мануфактуре» окончательно ликвидировали
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

На тушение огня ушло четыре дня.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 16 апреля, полностью ликвидировали пожар на территории «Невской мануфактуры». Об этом сообщили в главке МЧС по городу.

Крупный пожар начался на Октябрьской набережной днем 12 апреля. Огонь распространялся стремительно: он охватил сначала одно здание, затем второе. После из-за ветра загорелись ближайшие деревья и хостел на улице Тельмана. Пожарным пришлось эвакуировать жителей домов поблизости.

В результате инцидента погиб один спасатель, еще трое угодили в больницу с ожогами. На протяжении нескольких дней сотрудники МЧС занимались тушением тлений.

«По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за месяц до пожара «Невской мануфактуры» в суд поступило дело о нарушениях предприятия.

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