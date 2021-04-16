За месяц до пожара «Невской мануфактуры» в суд поступило дело о нарушениях предприятия

За месяц до пожара на фабрике «Невская мануфактура» в суд поступили материалы дела по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В отношении акционерного общества «Невская мануфактура» 11 марта мировой судья получил сведения, которые касаются нарушений пожарной безопасности.

Известно, что поступают многочисленные вопросы по этому делу.

Рассмотрение этого вопроса определили на 29 марта этого года.

Судебное заседание же перенесли на 12 апреля в связи с необходимостью требования о получении дополнительных доказательств и материалов.

А уже с 12 апреля, когда случился пожар, заседание было вновь перенесено на 28 апреля.

К слову, сведения о движении дела находится в открытом доступе, поэтому все, кому это интересно легко могли узнать и о регистрации дела, и о его движении.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пятые сутки подряд спасатели тушат здания «Невской мануфактуры» из-за больших завалов и угрозы обрушения.