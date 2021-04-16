Пожар в «Невской мануфактуре» тушат пятые сутки

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором сгоревших конструкций. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пятые сутки подряд спасатели тушат здания «Невской мануфактуры» из-за больших завалов и угрозы обрушения. Было принято решение проливать здание до полной ликвидации.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС, на месте пожара в здании мануфактуры произошло обрушение конструкций, высота завалов достигает второго этажа. Чтобы разобрать завалы, необходимо привлечь тяжелую технику, но сейчас это невозможно из-за угрозы обрушения.

В связи с этим ведомство приняло решение проливать тлеющие остатки здания текстильной фабрики до полной ликвидации, чтобы обезопасить сотрудников пожарных служб.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее здание будет отреставрировано.