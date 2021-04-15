Акционер «Невской мануфактуры» пообещал Беглову, что сгоревшее здание будет отреставрировано

Акционер &#171;Невской мануфактуры&#187; пообещал Беглову, что сгоревшее здание будет отреставрировано
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Один из акционеров АО «Невская мануфактура» Алексей Устаев в официальном письме губернатору Александру Беглову подтвердил намерение провести реставрацию объектов исторического наследия на Октябрьской набережной, серьезно пострадавших при пожаре.

Устаев сообщил в письме, что заказал в архитектурной мастерской «Студия 44» концепцию и проект планировки территории «Невской мануфактуры», который рассмотрят на общественных слушаниях.

В письме акционера говорится, что он обязуется выполнить указание Беглова по реставрации сгоревшего здания текстильной фабрики. Устаев пообещал, что работы будут выполнены в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников.

Он подчеркнул, что намерен выделить средства на восстановление.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один пожарный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректора «Невской мануфактуры» посадили на два месяца.

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