Гендиректора «Невской мануфактуры» посадили на два месяца

Гендиректора &#171;Невской мануфактуры&#187; посадили на два месяца
Максим Макеев находится под стражей. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге Невский районный суд удовлетворил прошение следствия заключить под стражу генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева, которого подозревают в совершении преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что Максим Макеев просил суд отправить его под домашний арест или запретить определенные действия. Однако гендиректора «Невской мануфактуры» все же арестовали на два месяца.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены мужчину посадили на два месяца.

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