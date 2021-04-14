В Петербурге за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены мужчину посадили на два месяца

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы. Фото: pixabay

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы. Фото: pixabay

Зеленогорский районный суд Петербурга заключил под стражу до 11 июня этого года мужчину, обвиняемого в избиении, изнасиловании и покушении на убийство собственной жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

12 апреля стало известно, что 44-летний мужчина пятого апреля в квартире жестоко избил свою супругу, изнасиловал ее, а потом навел на нее охотничье ружье.

При этом мужчина говорил, что сейчас применит это оружие.

Умысел на убийство не был доведен до конца, потому что подбежали малолетние дети супругов и стали просить не убивать маму.

12 апреля мужчину задержан. В этот же день ему предъявили обвинение.

Виновный пробудет под стражей до 11 июня 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга объявляют бойкот сервису такси «Ситимобил», водители которого напали на троих мужчин в Буграх.