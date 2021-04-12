Петербуржцы бойкотируют «Ситимобил», таксисты которого избили троих мужчин

Драка с таксистами в Буграх. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО"

Драка с таксистами в Буграх. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО"

Жители Петербурга объявляют бойкот сервису такси «Ситимобил», водители которого напали на троих мужчин в Буграх.

Как сообщает «Мэш на Мойке», причиной бойкота стало нападение с битами и ножом на трех мужчин: отца, его сына и друга. Это произошло после того, как таксисты подрезали их автомобиль. Драка обернулась для мужчин ножевыми ранениями, переломами и сотрясениями. Кроме того, одному из них пробили голову и помяли машину.

В «Ситимобиле» заявили, что уже отключили от сервиса этих водителей. Также там уточнили, что они являются лишь агрегатором, то есть водителей на работу принимают не они, а таксопарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ситимобил» отреагировал на очередной случай с таксистом-извращенцем в Петербурге.