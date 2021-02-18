«Ситимобил» отреагировал на очередной случай с таксистом-извращенцем в Петербурге

В компании «Ситимобил» прокомментировали вчерашний случай в Петербурге с участием их таксиста. Водитель домогался 41-летней пассажирки в Красносельском районе.

Напомним, вечером 17 февраля таксист довез пассажирку до дома на улице Маршала Казакова. Водитель остановил машину и начал приставать к женщине, он раздел ее догола и начал хватать за интимные места. Полиция разыскивает преступника.

В пресс-службе агрегатора заявили, что они заблокировали водителя, как только пассажирка сообщила об этом. «Ситимобил» оказывает содействие полиции. Отмечается, что водитель был подключен к сервису через партнеров, то есть работает не на «Ситимобил». В таксопарк уже направили обращение для ускорения процесса поиска таксиста.

С потерпевшей начал работать сотрудник компании, ей оказывают психологическую помощь.

В агрегаторе добавили, что в начале года пересмотрели механику работы службы поддержки, чтобы подобные обращения попадали в экстренную категорию. Всем обратившимся клиентам оказывают оперативную помощь и поддержку.

Также была запущена почта для доверительного сообщения о некорректном поведении таксиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге. Петербурженка заказала такси в сервисе «Ситимобил» до аэропорта Пулково и пока ехала, засняла на видео, как водитель при ней смотрит порно и мастурбирует.