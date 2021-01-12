Таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге

Таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге
Девушка пожаловалась на таксиста, который мастурбировал и смотрел порно во время поездки. Фото: pixabay

Петербурженка заказала такси в сервисе «Ситимобил» до аэропорта Пулково и пока ехала, засняла на видео, как водитель при ней смотрит порно и мастурбирует.

Девушка рассказала о неприятном случае в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, в начале поездки таксист спросил, не спешит ли она, а после перешел к более личным вопросам. Спустя некоторое время девушка услышала звуки порно — водитель смотрел интимное видео на смартфоне. Телефон лежал в подстаканнике рядом с рычагом переключения передач.

Потом таксист начал расспрашивать пассажирку, интересуясь когда у нее был «первый постель». Она сказала, что задавать такие вопросы некультурно и проигнорировала его. Вскоре водитель резко остановил машину, сказал что это «на две минуты» и начал мастурбировать.

Шокированная петербурженка засняла происходящее на видео и попросила мужчину продолжить поездку, так как боялась опоздать на регистрацию. Девушка отметила, что ей было очень страшно и она почувствовала себя «морально изнасилованной».

В техподдерке «Ситимобила» девушке моментально возместили стоимость поездки и предложили три промокода со скидкой на следующие поездки. Также компания заблокировала аккаунт водителя «без права на восстановление». Петербурженка отметила, что этого недостаточно и она не планирует на этом останавливаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе таксист напал на пассажира с ножом за отказ доплатить.

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