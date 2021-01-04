В Невском районе таксист напал на пассажира с ножом за отказ доплатить

Пострадавший от рук таксиста 34-летний мужчина госпитализирован с закрытым переломом левой плечевой кости и колото-резаными ранами. Фото: pixabay

Пострадавший от рук таксиста 34-летний мужчина госпитализирован с закрытым переломом левой плечевой кости и колото-резаными ранами. Фото: pixabay

В Невском районе Северной столицы вечером 2 января таксист изрезал пассажира, а затем высадил его вместе с приятелем и уехал.

Инцидент произошел около 21 часа 2 января, когда двое молодых людей пришел в гости к своему знакомому, живущему на Рыбацком проспекте. Собираясь домой, друзья заказали такси до Славянской улицы, заранее условившись с водителем об оплате.

Однако по прибытии к пункту назначения водитель запросил большую сумму, нежели та, о которой они договаривались изначально. Петербуржцы отказались доплачивать таксисту, после чего он пересел на заднее сиденье к пассажирам, достал нож и трижды ударил одного из них в плечо. Затем мужчина высадил приятеля и уехал. Преступника разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вооруженный грабитель напал на отделение банка на Сенной площади и вынес оттуда более 1 млн рублей.