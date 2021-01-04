В Петербурге ограбили отделение банка на Сенной площади

В понедельник, 4 января, неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на отделение банка на Сенной площади в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, злоумышленник ворвался в отделение кредитно-финансовой организации в цветной маске. Он подошел к кассе и, угрожая сотруднице банка оружием, потребовал отдать ему деньги. Получив от женщины около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей преступник сложил их в пакет и сбежал.

Пострадавшая оперативно обратилась в полицию, организован розыск грабителя. Отметим, что по текущему курсу суммарный ущерб, нанесенный банку злоумышленником, составил более миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники в квартиру пенсионерки на Тверской улице забрался вор. Он выкрал банковские карты и драгоценности на сумму 1 млн рублей.