Злоумышленник ограбил квартиру на Тверской на 1 млн рублей

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ограбил пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что злоумышленник проник в ее квартиру, которая находится на Тверской улице.

Ему удалось вынести из квартиры банковские карты, ювелирные украшения (сережки, кольца, ожерелья). Общий материальный ущерб оценивается в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет