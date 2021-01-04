Злоумышленник ограбил квартиру на Тверской на 1 млн рублей

Злоумышленник ограбил квартиру на Тверской на 1 млн рублей
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ограбил пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка и рассказала о том, что злоумышленник проник в ее квартиру, которая находится на Тверской улице.

Ему удалось вынести из квартиры банковские карты, ювелирные украшения (сережки, кольца, ожерелья). Общий материальный ущерб оценивается в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет

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