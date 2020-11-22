Шесть человек задержали после разборки со стрельбой на Тореза

Шесть человек задержали после разборки со стрельбой на Тореза
Раздавались звуки стрельбы. Фото: Pixabay

После конфликта со стрельбой на севере Петербурга в полицию доставлены шесть человек. Инцидент произошел вечером 21 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию сообщили о потасовке во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Тореза. Также там раздавались звуки стрельбы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и изъяли газовый и травматический пистолет.

Участников произошедшего доставили в полицию и составили на них административные протоколы.

Во время конфликта никто не пострадал.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вооруженное нападение в столице Австрии произошло в понедельник, 2 ноября. Террористы устроили стрельбу в 6 локациях города. До этого сообщалось об открытии огня только у синагоги.

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