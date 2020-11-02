Стрельба в Вене: террористы атаковали сразу шесть локаций

Вооруженное нападение в столице Австрии произошло в понедельник, 2 ноября. Террористы устроили стрельбу в 6 локациях города. До этого сообщалось об открытии огня только у синагоги.

Как сообщает австрийский телеканал ORF TV, по данным местной полиции вооруженное нападение было проведено в шести местах города. В ходе теракта погиб один прохожий, а также несколько человек тяжело ранены. Среди них сотрудник полиции.

Кроме этого, удалось убить ликвидировать одного террориста.

На данный момент правоохранительные органы оцепили центр Вены для проведения операции по поиску преступников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации во время теракта в Вене жертвами обстрела стали 7 человек. Также есть множество пострадавших. Кроме этого, поступали данные о том, что один из террористов подорвал себя.